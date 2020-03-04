Почти половина девочек в России заражены вирусом, вызывающим рак

4 Март 2020 2020-03-04T15:37:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Около 80% россиян, ведущих активную сексуальную жизнь, в течение жизни сталкивались с вирусом папилломы, одной из самых распространенных половых инфекций.

Вирус папилломы страшен тем, что может вызывать онкологию, как у женщин, так и мужчин. Лекарства от этой инфекции не существует, но есть вакцина, которая препятствует распространению вируса.

Вакцинация доступна всем с раннего возраста. Прививаться нужно женскому полу в возрасте от 9 до 45 лет, а мужчинам с 9 до 26 лет. Важно сделать прививку в подростковом возрасте перед началом половой жизни, пишет информационный портал NEWS.ru.

У мальчиков и мужчин папиллома провоцирует генитальные кондиломы, папилломы гортани и глотки, рак анального канала, онкологию полового члена. А ведь программ скрининга на эти виды заболевания у мужчин не существует. ВПЧ в 100% случаев является причиной возникновения рака шейки матки, а в 90% случаев рака заднего прохода у мужчин и женщин.

По словам доктора медицинских наук Галины Минкиной, в России инфекцию в себе носят около 34% студенток, а также 40% сексуально активных школьниц.

ИСТОЧНИК KP.RU