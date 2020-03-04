2020-03-04T16:07:08+03:00
Общество

Концерт исполнителей знаменитой песни Felicita в Екатеринбурге перенесли на ноябрь

Итальянские артисты побоялись попасть на карантин и сорвать тем самым себе выступление
Юлия СТАЛИНАМария Трапезникова
Поделиться:
Фото: МВЦ "Екатеринбург-Экспо"Фото: МВЦ "Екатеринбург-Экспо"
Изменить размер текста:

Через неделю в Екатеринбурге, 10 марта, на площадке МВД «Екатеринбург-Экспо» должен был состояться концерт легендарных музыкантов и исполнителей знаменитой песни Felicita, которая в 80-х годах буквально взорвала советскую эстраду – Аль Бано и Рамины Пауэр.

Итальянцы должны были выступить на сцене Конгресс-холла, но появилась информация, что концерт оказался под угрозой срыва из-за коронавируса в Италии. Организаторы частично подтвердили опасения, рассказав «Комсомольской правде» о переносе концерта.

- Мы перенесли концерт на 18 ноября. Вчера менеджмент группы Аль Бано прислал письмо, что они не могут рисковать остаться в России на пару недель. Скорее всего, из-за ситуации с коронавирусом их могут оставить на карантин, - рассказал Ярослав Ширшиков, организатор концерта в Екатеринбурге.

Добавим, билеты на концерт Аль Бано начинались от двух тысяч рублей. ВИП-пакет (с отдельным входом, парковкой, столиком и лучшими видами) – от 4 900 рублей.

- Купленные билеты будут действительны на эту дату. Также обменять их на творческий вечер Ренаты Литвиновой в «Космосе» или на Максима Фадеева. Обязательно вернем деньги всем, кто этого захочет, - отметил организатор.

Известный итальянский дуэт первый раз посетил СССР в 1984 году – они приехали в Санкт-Петербург, чтобы сняться в съемках фильма «Волшебная белая ночь». А свой легендарный хит музыканты впервые исполнили на престижном фестивале в Сан-Ремо.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ увеличил объем рефинансирования ипотеки в три раза
В Верхней Пышме загорелась кабина крана с рабочим внутри
Врачи и власть хотят снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на Урале на четверть
Сонеты Шекспира в сопровождении саксофонов будут звучать на вокзале Екатеринбург в преддверии 8 марта
Екатеринбург вошел в десятку городов-изменщиков
Банк УРАЛСИБ вступил в Единый реестр инвестиционных советников ЦБ
В Екатеринбурге ищут женщину с веснушками на лице и рыжими волосами
Глава Екатеринбурга отчитал «Гортранс» из-за непутевых водителей автобусов и трамваев
УБРиР: процентную ставку по кредиту теперь определяет клиент
«Биглион» запустил праздничный календарь в честь 10-и летия
На дорогах Екатеринбурга в праздники будут ловить водителей-нарушителей
Открыта продажа жд-билетов для школьников со скидкой 50 % на летний сезон
Чтобы избежать километровых пробок: в праздники на проблемном участке свердловской трассы откроют лишнюю полосу
На Урале ужесточили приговор женщине, которая в пьяном виде дважды переехала школьниц
Проверяли на «детекторе лжи»: на Урале женщину-рецидивистку отправили в тюрьму на 11 лет за убийство знакомого