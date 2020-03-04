Концерт исполнителей знаменитой песни Felicita в Екатеринбурге перенесли на ноябрь

4 Март 2020 2020-03-04T16:07:08+03:00

Итальянские артисты побоялись попасть на карантин и сорвать тем самым себе выступление

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Через неделю в Екатеринбурге, 10 марта, на площадке МВД «Екатеринбург-Экспо» должен был состояться концерт легендарных музыкантов и исполнителей знаменитой песни Felicita, которая в 80-х годах буквально взорвала советскую эстраду – Аль Бано и Рамины Пауэр.

Итальянцы должны были выступить на сцене Конгресс-холла, но появилась информация, что концерт оказался под угрозой срыва из-за коронавируса в Италии. Организаторы частично подтвердили опасения, рассказав «Комсомольской правде» о переносе концерта.

- Мы перенесли концерт на 18 ноября. Вчера менеджмент группы Аль Бано прислал письмо, что они не могут рисковать остаться в России на пару недель. Скорее всего, из-за ситуации с коронавирусом их могут оставить на карантин, - рассказал Ярослав Ширшиков, организатор концерта в Екатеринбурге.

Добавим, билеты на концерт Аль Бано начинались от двух тысяч рублей. ВИП-пакет (с отдельным входом, парковкой, столиком и лучшими видами) – от 4 900 рублей.

- Купленные билеты будут действительны на эту дату. Также обменять их на творческий вечер Ренаты Литвиновой в «Космосе» или на Максима Фадеева. Обязательно вернем деньги всем, кто этого захочет, - отметил организатор.

Известный итальянский дуэт первый раз посетил СССР в 1984 году – они приехали в Санкт-Петербург, чтобы сняться в съемках фильма «Волшебная белая ночь». А свой легендарный хит музыканты впервые исполнили на престижном фестивале в Сан-Ремо.

ИСТОЧНИК KP.RU