В центре Екатеринбурга появились одинокие маленькие человечки, которые ждут семью

4 Март 2020 2020-03-04T14:56:29+03:00

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В центре Екатеринбурга, на Плотинке, появились маленькие грустные человечки. Сделанные из пластика, они в одиночестве сидят и ждут семью. Новый проект «Зал ожидания» создали художница Катерина Нежурина и искусствовед Анна Леонова. Благодаря нему активисты хотят помочь детям из детских домов обрести новую семью.

Человечки – некий анонс проекта, старт которого запланирован только на 1 июня. Рядом с ними волонтеры разместили Instagram-визитку с полной информацией. Фотографии они опубликовали на странице в Instagram.

Фото: zal_ozhidaniya_ekb в Instagram

ИСТОЧНИК KP.RU