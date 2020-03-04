2020-03-04T14:56:29+03:00
Общество

В центре Екатеринбурга появились одинокие маленькие человечки, которые ждут семью

Благодаря такой акции активисты хотят помочь детям из детских домов обрести новую семью
Мария Трапезникова
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Фото: zal_ozhidaniya_ekb в InstagramФото: zal_ozhidaniya_ekb в Instagram
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В центре Екатеринбурга, на Плотинке, появились маленькие грустные человечки. Сделанные из пластика, они в одиночестве сидят и ждут семью. Новый проект «Зал ожидания» создали художница Катерина Нежурина и искусствовед Анна Леонова. Благодаря нему активисты хотят помочь детям из детских домов обрести новую семью.

Человечки – некий анонс проекта, старт которого запланирован только на 1 июня. Рядом с ними волонтеры разместили Instagram-визитку с полной информацией. Фотографии они опубликовали на странице в Instagram.

Фото: zal_ozhidaniya_ekb в Instagram

Фото: zal_ozhidaniya_ekb в Instagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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