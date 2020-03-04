В феврале погрузка на Свердловской железной дороге выросла на 2,6%

4 Март 2020 2020-03-04T14:37:19+03:00

Изменить размер текста: A A

По оперативной информации, погрузка на Свердловской железной дороге в феврале 2020 года составила 11 млн тонн, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за февраль увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 7,7% и составил 16,97 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 5,7% и составил 21,5 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-февраль 2020 года, по оперативным данным, составила 21,9 млн тонн, что на 1% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. За два месяца на СвЖД погружено:

· нефти и нефтепродуктов – 6,9 млн тонн (+2,1% к январю-февралю 2019 года);

· строительных грузов –3,4 млн тонн (+9,4%);

· черных металлов –1,6 млн тонн (-4,1%);

· лома черных металлов – 324,6 тыс. тонн (+14,1%);

· руды железной и марганцевой – 2 млн тонн (-1,7%);

· химических и минеральных удобрений – 2,2 млн тонн (-11,7%);

· промышленного сырья и формовочных материалов – 1,06 млн тонн (-40,8%);

· цемента – 387,6 тыс. тонн (+7%);

· лесных грузов – 405 тыс. тонн (+13,1%);

· руды цветной и серного сырья – 1,03 млн тонн (+3,2%);

· химикатов и соды – 580 тыс. тонн (-5,5%);

· кокса – 375 тыс. тонн (-2,3%%).

Грузооборот с начала 2020 года составил 34,64 млрд тарифных тонно-км (+3,9%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 43,7 млрд тонно-км (+1,2%).

В целом на сети ОАО «Российские железные дороги», по оперативной информации, погрузка в феврале 2020 года составила 99,4 млн тонн, что на 0,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за февраль 2020 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,4% и составил 197,4 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 2,9% и составил 251,4 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-февраль 2020 года, по оперативным данным, составила 199,6 млн тонн, что на 2,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот с начала 2020 года составил 406,8 млрд тарифных тонно-км (-3,3%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 516,5 млрд тонно-км (-3,9%).