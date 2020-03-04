«Пусть картошку сажают»: «Урал» сыграет кубковый матч на ужасном поле в Ярославле

4 Март 2020 2020-03-04T13:57:35+03:00

Также сегодня сыграют ЦСКА и "Спартак", а также "Зенит" и "Ахмат". Фото: пресс-служба ФК "Урал"

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Сегодня ФК «Урал» проведет на выезде матч в рамках четверть финала Кубка России против ярославского «Шинника». Екатеринбургский клуб отправился на матч в боевом составе, лидеры команды в строю и готовы биться за выход в полуфинал.

Вот только игроки пришли в ужас, увидев газон одноименного стадиона. Складывается полное ощущение, что еще вчера здесь выгуливали коров.

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

- Зачем проводить матчи на таких стадионах? – задаются вопросом фанаты «Урала».

- Стыд и позор на таких полях игры проводить! Представьте такое в Англии, - пишут в комментариях болельщики «шмелей». – Раздать ярославцам лопаты, пусть картошку сажают, а игру перенести в Екатеринбург.

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Напомним, что «Урал» уже дважды играл в финалах Кубка страны, но всякий раз уступал московскому «Локомотиву». В случае победы над «Шинником» подопечные Дмитрия Парфенова выйдут на победителя пары «Химки» - «Торпедо».

ИСТОЧНИК KP.RU