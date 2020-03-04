Таксист заплатит 45 тысяч екатеринбурженке за ДТП

4 Март 2020 2020-03-04T13:27:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В апреле прошлого года жительница Екатеринбурга Олеся заказала такси у компании «Три десятки». Во время поездки машина попала в ДТП с трамваем №15. Как выяснили сотрудники ГИБДД, которые прибыли на место аварии, таксист нарушил ПДД. А Олеся получила отек мягких тканей в правой лопаточной области.

- Олеся получила стресс, испытала страх за свою жизнь, была ограничена в нагрузках на время лечения, - рассказали в пресс-службе Облсуда. – Тогда она пошла в районный суд Екатеринбурга, потребовав компенсацию морального вреда.

Но суд удовлетворил требования только частично, обязав компанию выплатить женщине чуть больше 45 тысяч рублей. С решением не согласились и попытались его оспорить, но ничего не вышло.

ИСТОЧНИК KP.RU