2020-03-04T13:14:53+03:00
Общество

На Урале нашли партию опасного тоника для рук

Товарную накладную занесли под другим названием
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба РоспотребнадзораФото: пресс-служба Роспотребнадзора
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Специалисты Роспотребнадзора по Свердловской области выявили партию опасного тоника для рук. Всю продукцию направили на лабораторные исследования, которые выяснили, что она не соответствует требованиям безопасности.

- Маркировка «Стопсептика» не содержит обязательной информации о декларации соответствия, единого знака обращения продукции на рынке государств, информации об объемной доле процента этилового спирта, в товарной накладной занесено иное наименование товара, - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

По факту выявленных нарушений составлен протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица. А все проданные бутылочки с тоником отозвали у покупателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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