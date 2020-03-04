На Урале нашли партию опасного тоника для рук
Специалисты Роспотребнадзора по Свердловской области выявили партию опасного тоника для рук. Всю продукцию направили на лабораторные исследования, которые выяснили, что она не соответствует требованиям безопасности.
- Маркировка «Стопсептика» не содержит обязательной информации о декларации соответствия, единого знака обращения продукции на рынке государств, информации об объемной доле процента этилового спирта, в товарной накладной занесено иное наименование товара, - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
По факту выявленных нарушений составлен протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица. А все проданные бутылочки с тоником отозвали у покупателей.
ИСТОЧНИК KP.RU