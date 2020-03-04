На Урале нашли партию опасного тоника для рук

4 Март 2020 2020-03-04T13:14:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Специалисты Роспотребнадзора по Свердловской области выявили партию опасного тоника для рук. Всю продукцию направили на лабораторные исследования, которые выяснили, что она не соответствует требованиям безопасности.

- Маркировка «Стопсептика» не содержит обязательной информации о декларации соответствия, единого знака обращения продукции на рынке государств, информации об объемной доле процента этилового спирта, в товарной накладной занесено иное наименование товара, - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

По факту выявленных нарушений составлен протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица. А все проданные бутылочки с тоником отозвали у покупателей.

ИСТОЧНИК KP.RU