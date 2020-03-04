Екатеринбург стал городом-миллионником с самым низким уровнем IQ

4 Март 2020 2020-03-04T12:44:30+03:00

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Минстрой России совместно с МГУ имени Ломоносова подсчитали индексы IQ российских городов-миллионников. Благодаря нему аналитики сумели определить уровень цифровизации городского хозяйства и эффективность решений, которые реализуются по проекту «Умный город».

Всего в исследовании участвовал 191 город, но все они были поделены на четыре большие группы: крупнейшие, крупные, большие города и административные центры. В рейтинге «крупнейшие города» оказалось 15 миллионников. Екатеринбург занял последнее, 15-ое место. Согласно документам, индекс IQ составил 17,35. Первые три места достались Москве (81,19), Казани (52,58) и Санкт-Петербургу (50,37).

Фото: официальная документация

Индекс IQ рассчитывался сразу по десяти направлениям: ЖКХ, городскому управлению, инновациям городской среды, транспорту, интеллектуальным системам общественной и экологической безопасности, туризму и сервису, а также системам соцуслуг, экономическому состоянию и инвестклимату и инфраструктуре сетей связи.

Оценивали каждый город по семи простым принципам: актуальность, доступность, простота, гибкость, обоснованность, объективность и комплексность.

ИСТОЧНИК KP.RU