2020-03-04T12:16:49+03:00
Общество

Школьники Екатеринбурга написали письма поддержки в китайский Харбин

Ученики поучаствовали в проекте «Ищу хорошего друга»
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба мэрии ЕкатеринбургаФото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга
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Школьники лицея №110 в Екатеринбурге написали письма поддержки всем ученикам китайского Харбина. Проект под названием «Ищу хорошего друга», в котором приняли участие юные уральцы, призван укрепить добрые отношения между братскими странами и завести новые знакомства.

- Я была очень рада узнать, что третьеклассники под руководством учителей китайского языка написали и отправили письма нашим школьникам, чтобы поддержать их в этот непростой момент, - рассказала консул по образованию дипломатической миссии КНР в Екатеринбурге Чжао Янь.

Кстати, не так мы рассказывали об еще одном примере помощи и взаимовыручки – совместной акции Администрации Екатеринбурга, Российского Красного Креста и компании «Сима-Ленд» по поставке гуманитарного груза для жителей Гуанчжоу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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