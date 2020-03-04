Финансовая группа УБРиР выступила соорганизатором кредита на 100 миллионов евро

4 Март 2020 2020-03-04T12:10:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В качестве ведущего организатора синдицированного кредита выступил ВУЗ-банк, входящий в состав финансовой группы УБРиР. Доля участия банка составила 6 млн евро. Сделка завершилась 2 марта 2020 года.

Срок займа составляет 547 календарных дней (18 месяцев). Кредит предоставлен заемщику на общекорпоративные цели, а также на финансирование торговых контрактов клиентов заемщика, связанных с поставками товаров, оборудования из РФ и других зарубежных стран, в том числе Италии.

Организатором кредита стал традиционный участник этого рынка – Альфа-банк. Помимо ВУЗ-банка в качестве участников синдиката выступили 18 кредитных организаций, в число которых вошли как иностранные, так и российские банки: Altyn Bank (дочерний банк China CITIC Bank Corporation Limited), Народный сберегательный банк Казахстана, «Белагропромбанк», «Уралсиб», «АК БАРС» БАНК и другие.

По словам операционного директора казначейства УБРиР Владимира Зотова, финансовая группа УБРиР нередко выступает в качестве участника и соорганизатора синдицированных кредитов и планирует и дальше развивать взаимовыгодное сотрудничество с партнерами из стран СНГ.

Так, в ноябре 2019 года ВУЗ-банк выступил в качестве соорганизатора синдицированного кредита для узбекского государственного банка АКБ «Агробанк» на общую сумму в 60 млн евро и 13,5 доллара США. Ранее, в 2018 году, банк участвовал в выдаче трех синдицированных кредитов для белорусских банков, в общей сложности предоставив партнерам 17 млн евро (более 1,2 млрд рублей).

«Подобные сделки выгодны для всех участников процесса, — отметил Владимир Зотов, — кредитные средства обеспечили заемщика необходимыми ресурсами для реализации своих амбициозных проектов и, в конечном итоге, послужат росту экономики Средней Азии. Кредиторы же, в числе которых и фингруппа УБРиР, получили надежный источник комиссионного и процентного дохода».