Стало известно, когда в Екатеринбург вернется Краснознаменная группа

4 Март 2020 2020-03-04T12:03:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Краснознаменная группа спустя семь лет все-таки вернется обратно на свое законное место – на Плотинку в центре Екатеринбурга. Об этом рассказал глава города Александр Высокинский. Памятник убрали еще в 2013 году из-за того, что плотина, на которой он стоял, износилась и грозилась в любой момент рухнуть.

- Мы восстанавливаем Краснознаменную группу очень аккуратно и бережно. Сама группа будет стоять на камере, которая должна выдержать все нагрузки. Для этого надо укрепить ее перекрытия и стены, - отметил Высокинский. – В этом году мы постараемся выполнить все работы по укреплению этой камеры. Сейчас проектирование уже закончено.

Как добавил глава города, сам памятник также требует в реставрации, но после работ облик не поменяет и сохранится в прежнем виде. Его планируется восстановить на Плотинке к концу этого года.

В 2019 году екатеринбуржцы решили напомнить властям о памятнике, воссоздав ее изо льда. Такую акцию решили провести участники организации «Суть времени». Работы обошлись активистам в 20 тысяч рублей, а над созданием «каменного цветка» активисты трудились около 12 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU