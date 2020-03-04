Головокружение от успеха: как люди разрушают свою личность после посиделок в соцсетях

4 Март 2020 2020-03-04T11:00:33+03:00

Часто людям нужна помощь специалиста, чтобы вернуть себе свое истинное "я" Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

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В современном мире растет количество людей, которые имеют завышенное чувство значимости своей личности. Эксперты говорят, что эта опасная тенденция порождает комплексы и даже неудовлетворенность. Такие люди быстро выгорают эмоционально, ненавидят весь мир и портят отношения с родственниками.

Причиной подобных проблем становятся … соцсети. Пользователи часто во всех подробностях изучают жизнь посторонних людей – богатых, успешных, красивых. После этого они сами решают поменять жизнь к лучшему и начинают действовать. Тут-то и запускается процесс разрушения личности, говорит эксперт.

- Человек вбивает себе в голову, что должен показать миру, как он крут. Начинается война с самим собой. Если стать успешным не получается, то появляется огромное искушение немножко приукрасить картинку. В итоге человек может привыкнуть к ненастоящему себе, забыть о том, каким он является на самом деле, - рассказывает эксперт по работе с подсознанием и осознанностью Мария Самарина, слова которой приводит издание NEWS.RU.

Чтобы не допустить такой ситуации, важно принять свою обыкновенность, поборов собственный перфекционизм. Именно он тормозит подлинное развитие личности.

Люди, которые стремятся повышать чувство собственной значимости, как правило, делают это за счет признания со стороны окружающих людей – семьи, коллег, друзей. У них – нарциссический тип личности, у которого нередко наблюдается маниакально-депрессивный синдром. Об этом рассказывает психолог Людмила Полянова.

А вот по мнению писателя и психоаналитика Натальи Толстой, такой тип личности нередко является двигателем прогресса и успеха, поэтому не нужно спешить избавляться от собственных особенностей таким людям. По словам эксперта, каждый шестой человек относится к такому типу людей.

ИСТОЧНИК KP.RU