В Екатеринбурге хотят повысить тариф на воду

4 Март 2020 2020-03-04T10:55:25+03:00

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В Екатеринбурге планируют повысить тарифы на воду. Об этом на заседании Гордумы заявил вице-мэр уральской столицы по вопросам жилищно-комунального хозяйства Владимир Гейко. Такие изменения исходят из того, что руководство «Водоканала» собирается увеличить бюджет за счет субсидий из федерального бюджета.

- Предприятие рассматривает разные источники и инструменты, в том числе и федеральные программы. Есть «Чистая вода», а сейчас Минстрой прорабатывает программу «60+» по финансированию инженерных сетей со степенью износа более 60%, - заявил глава «Водоканала» Евгений Лузгин.

Кроме федеральной казны, деньги планируется привлечь из бюджетов Екатеринбурга и Свердловской области. Но для этого необходимо будет подготовить проектно-сметную документацию на объекты, которые необходимо обновить. От того, насколько качественно она будет создана, зависит и степень увеличения бюджетного финансирования.

ИСТОЧНИК KP.RU