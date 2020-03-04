2020-03-04T10:53:12+03:00
Общество

Оборот мобильной коммерции Tele2 вырос в два раза

Tele2 продолжает активно развивать направление мобильной коммерции
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Фото: предоставлено TELE2Фото: предоставлено TELE2
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Мобильный оператор Tele2 подводит итоги работы сегмента мобильной коммерции в 2019 году. Самыми популярными услугами стали оплата сервисов знакомств, покупки в Google Play, оплата штрафов, мобильные и денежные переводы, приобретение онлайн-игр и благотворительные взносы.

Tele2 продолжает активно развивать направление мобильной коммерции: в 2019 году оператор подключил более 3000 интернет-магазинов, онлайн-игр и различных социальных сетей, в которых можно оплатить товары и услуги со счета телефона. В целом выручка компании в этом сегменте увеличилась в два раза. Наибольший рост оборота продемонстрировала Чувашия – там он составил 443%. Следом в рейтинге регионов расположилась Оренбургская область с результатом в 358%. В Москве и Санкт-Петербурге рост оборота составил 307% и 221% соответственно. В Свердловской области выручка увеличилась на 340%.

Самый большой средний чек зафиксирован в столичном регионе – 1 999 руб. в месяц. Следом расположился Ярославль: здесь пользователи в среднем оплачивают по 1326 руб. Третье место занял Норильск, где траты составляют 1137 руб. в месяц. Также в пятерке лидеров Санкт-Петербург и Чебоксары, где в среднем на одного пользователя приходится по 1035 руб. и 905 руб. соответственно. В Екатеринбурге средний чек составляет 659 рублей.

выручка компании в сегменте мобильной коммерции увеличилась в два раза

выручка компании в сегменте мобильной коммерции увеличилась в два раза

Оператор также проанализировал, в каких регионах быстрее растет количество операций в сегменте мобильной коммерции по сравнению с 2018 годом. Самым высоким этот показатель стал во Владивостоке и составил 207%. Следом в рейтинге расположился Саратов с показателем 191%. Тройку лидеров замыкает Абакан, где прирост составил 190%. В Екатеринбурге этот показатель составил 143%.

Илларион Яловенко, директор департамента по финансовым сервисам Tele2:

«С момента запуска коммуникационной платформы «Другие правила» в 2017 году Tele2 существенно расширила линейку финансовых сервисов. Нас выбирает все больше клиентов в том числе благодаря комфортным и разнообразным услугам в сегменте мобильной коммерции. Так, мы запустили площадку для онлайн-инвестирования. Клиенты могут совершать покупки паев с минимальных сумм и получать денежный бонус от Tele2 за свои вложения. Кроме этого, мы увеличили число банковских продуктов. Абоненты могут заказать на сайте карту «Совесть» и получить месяц увеличенной рассрочки у всех партнеров, а при оформлении карты «Яндекс. Деньги» – дополнительные бонусы и баллы. Сегодня Tele2 занимает лидирующие позиции на рынке мобильной коммерции. Компания гибко подходит к потребностям своих клиентов. В 2019 году мы сделали более удобными условия финансовых операций и добились успехов в конверсии. Рост оборота в мобильной коммерции ярко показывает успешность выбранной стратегии».

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