Готовы предложить 65 тысяч: в Екатеринбурге ищут вахтовиков
По всей стране количество поисковых запросов, связанных с работой вахтовым методом, по итогам прошлого года, выросло на 57% по сравнению с 2018 годом. В основном, работать в таком графике планируют водителем, охранником и разнорабочим.
- В Екатеринбурге работа вахтой стала популярнее среди работодателей – число вакансий выросло на 17% по сравнению с 2018 годом,- рассказали в пресс-службе HeadHunter. – А вот ее популярность среди работников, наоборот, снизилась – количество соискателей, заинтересованных в вахте, сократилось на 15% за год.
Фото: HeadHunter
Как подсчитали аналитики, средняя зарплата вахтовикам в Екатеринбурге особо не изменилась. Соискатели претендуют на более низкую зарплату (49 тысяч), чем готовы предложить им работодатели (65 тысяч рублей).
ИСТОЧНИК KP.RU