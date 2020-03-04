Готовы предложить 65 тысяч: в Екатеринбурге ищут вахтовиков

4 Март 2020 2020-03-04T10:22:17+03:00

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По всей стране количество поисковых запросов, связанных с работой вахтовым методом, по итогам прошлого года, выросло на 57% по сравнению с 2018 годом. В основном, работать в таком графике планируют водителем, охранником и разнорабочим.

- В Екатеринбурге работа вахтой стала популярнее среди работодателей – число вакансий выросло на 17% по сравнению с 2018 годом,- рассказали в пресс-службе HeadHunter. – А вот ее популярность среди работников, наоборот, снизилась – количество соискателей, заинтересованных в вахте, сократилось на 15% за год.

Фото: HeadHunter

Как подсчитали аналитики, средняя зарплата вахтовикам в Екатеринбурге особо не изменилась. Соискатели претендуют на более низкую зарплату (49 тысяч), чем готовы предложить им работодатели (65 тысяч рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU