В Екатеринбурге за 17 миллионов продают коттедж-дворец с лепниной и хрустальными люстрами
В Екатеринбурге, рядом с Кольцовским трактом в районе Уктуса, выставили на продажу гигантский коттедж-дворец с лепниной на потолках, шикарными хрустальными люстрами и резной мебелью. Продают такой музей за 17,5 миллионов рублей.
- Коттедж расположен в экологически чистом районе города с развитой инфраструктурой. Удобная транспортная развязка, рядом ТЦ, аквапарк, океанариум, школы и детские сады, - говорится в объявлении, опубликованном на портале N1.RU.
Фото: портал N1.RU
В доме три этажа, внутри сделан дизайнерский ремонт и потолки высотой 3,7 метра. У коттеджа своя большая котельная, расположенная на цокольном этаже, гараж на четыре машины и прачечная.
Фото: портал N1.RU
Фото: портал N1.RU
ИСТОЧНИК KP.RU