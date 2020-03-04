В Екатеринбурге за 17 миллионов продают коттедж-дворец с лепниной и хрустальными люстрами

4 Март 2020 2020-03-04T09:55:11+03:00

Здание находится в районе Уктуса, недалеко от Кольцовского тракта

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В Екатеринбурге, рядом с Кольцовским трактом в районе Уктуса, выставили на продажу гигантский коттедж-дворец с лепниной на потолках, шикарными хрустальными люстрами и резной мебелью. Продают такой музей за 17,5 миллионов рублей.

- Коттедж расположен в экологически чистом районе города с развитой инфраструктурой. Удобная транспортная развязка, рядом ТЦ, аквапарк, океанариум, школы и детские сады, - говорится в объявлении, опубликованном на портале N1.RU.

Фото: портал N1.RU

В доме три этажа, внутри сделан дизайнерский ремонт и потолки высотой 3,7 метра. У коттеджа своя большая котельная, расположенная на цокольном этаже, гараж на четыре машины и прачечная.

Фото: портал N1.RU

Фото: портал N1.RU

ИСТОЧНИК KP.RU