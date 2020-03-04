На Урале поймали двух воришек, пытавшихся слить 100 литров казенного «дизеля»

4 Март 2020 2020-03-04T09:31:32+03:00

На них завели уголовное дело и уже направили в суд

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Следователи Линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил поймали воришек, которые украли 100 литров дизельного топлива. Ими оказались два работника одного из предприятий нижнетагильского участка железной дороги 37 и 26 лет.

- Они работают на путевой технике. В силу своих должностных обязанностей оба проходили предрейсовый и послерейсовый осмотр в локомотивном депо и знали, где и как хранится дрезина, а также, сколько осталось неизрасходованного топлива, - рассказали в пресс-службе УТ МВД по УрФО.

Фото: пресс-служба УТ МВД по УрФО

Воришки слили в заранее подготовленные канистры «дизель», положили в багажник и на заднее сиденье своей машины и попытались вывезти похищенное. Но прямо на выезде с территории предприятия их поймали полицейские.

На обоих завели уголовное дело и направили в суд. Ущерб, который они причинили, составил около четырех тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU