На Урале поймали двух воришек, пытавшихся слить 100 литров казенного «дизеля»
Следователи Линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил поймали воришек, которые украли 100 литров дизельного топлива. Ими оказались два работника одного из предприятий нижнетагильского участка железной дороги 37 и 26 лет.
- Они работают на путевой технике. В силу своих должностных обязанностей оба проходили предрейсовый и послерейсовый осмотр в локомотивном депо и знали, где и как хранится дрезина, а также, сколько осталось неизрасходованного топлива, - рассказали в пресс-службе УТ МВД по УрФО.
Фото: пресс-служба УТ МВД по УрФО
Воришки слили в заранее подготовленные канистры «дизель», положили в багажник и на заднее сиденье своей машины и попытались вывезти похищенное. Но прямо на выезде с территории предприятия их поймали полицейские.
На обоих завели уголовное дело и направили в суд. Ущерб, который они причинили, составил около четырех тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU