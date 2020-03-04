Будут сверять голос: следователи запросили у «Комсомолки» запись эфира с арестованным гендиректором «Титановой долины»

4 Март 2020 2020-03-04T10:31:33+03:00

Артемий Кызсласов был в эфире радио «КП» в августе прошлого года

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В редакцию радиостанции «Комсомольская правда – Екатеринбург» поступил запрос из второго отдала по расследованию особо важных дел. Силовики попросили предоставить им запись эфира с Артемием Кызсласовым, которой в данный момент является фигурантом уголовного дела о получении взятки.

- В настоящее время по уголовному делу возникла необходимость в производстве фоноскопической судебной экспертизы для чего требуются образцы голоса, в том числе Кызласова. В связи с ограниченными процессуальными сроками, прошу предоставить видеозапись в максимально возможный короткий срок, - говорится в запросе следователя Виктора Энграфа.

Артемий Кызласов, генеральный директор Титановой долины .

Напомним, что Артемий Кызсласов и бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов были задержаны по подозрению в даче взятки в размере 2,5 миллионов рублей. Кызсласова и Шилиманова отправили в СИЗО до 17 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU