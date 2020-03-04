2020-03-04T08:48:29+03:00
Общество

Уралец из-за долгов за свет остался без стиральной машины

Он не платил за электроэнергию порядка четырех лет
Мария Трапезникова
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Уралец из-за долгов за свет остался без стиральной машиныУралец из-за долгов за свет остался без стиральной машиныФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Алапаевске, что в Свердловской области, энергетики вместе с судебными приставами нагрянули в гости к местному жителю, который задолжал за свет 44 тысячи рублей, не оплачивая квитанции на протяжении четырех лет. Тогда у него забрали стиральную машину.

- Взыскивать долги в судебном порядке энергетиков вынуждает внушительная сумма задолженности. На сегодняшний день жители Алапаевска задолжали за свет порядка 20 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе «ЭнергосбытПлюс».

В энергокомпании призывают уральцев своевременно оплачивать коммунальные услуги, не дожидаясь крайних мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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