Уральские таможенники перехватили контрабандную поставку леса на два миллиона
Сотрудники Уральской оперативной таможни перехватили контрабандную поставку леса из Свердловской области в Азербайджан. Оказалось, что в декларации на товары были указаны недостоверные сведения о товаре.
- Стоимость партии превысила два миллиона рублей. Пиломатериалы экспортировались в адрес контрагента, зарегистрированного в Республике Азербайджан, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.
По факту контрабанды уже возбуждено уголовное дело. Весь лес, который пытались вывезти из области, изъяли. О том, что с ним будет дальше, решит суд.
Фото: Уральское таможенное управление
ИСТОЧНИК KP.RU