2020-03-04T08:31:31+03:00
Общество

Уральские таможенники перехватили контрабандную поставку леса на два миллиона

Пиломатериалы планировалось доставить в Азербайджан
Мария Трапезникова
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Фото: Уральское таможенное управлениеФото: Уральское таможенное управление
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Сотрудники Уральской оперативной таможни перехватили контрабандную поставку леса из Свердловской области в Азербайджан. Оказалось, что в декларации на товары были указаны недостоверные сведения о товаре.

- Стоимость партии превысила два миллиона рублей. Пиломатериалы экспортировались в адрес контрагента, зарегистрированного в Республике Азербайджан, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

По факту контрабанды уже возбуждено уголовное дело. Весь лес, который пытались вывезти из области, изъяли. О том, что с ним будет дальше, решит суд.

Фото: Уральское таможенное управление

Фото: Уральское таможенное управление

ИСТОЧНИК KP.RU

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