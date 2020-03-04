Плохо воспринял критику: уралец напал с ножом на прохожего после того, как тот сделал ему замечание

4 Март 2020 2020-03-04T08:21:20+03:00

Потерпевшему не понравилось, что мужчина находился в общественном месте в пьяном виде и громко матерился Фото: Алексей БУЛАТОВ

Потерпевшему не понравилось, что мужчина находился в общественном месте в пьяном виде и громко матерился

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В Артемовском, что в Свердловской области, под суд отправили местного жителя Евгения Ибатулина, которого обвиняют в жестоком избиении прохожего. В октябре прошлого года он шел по улицы в состоянии алкогольного опьянения и громко матерился. Это не понравилось одному из прохожих и он сделал ему замечание. Но пьяный мужчина плохо воспринял критику.

- Имеющимся при себе ножом он умышленно нанес один удар в область грудной клетки прохожему, причинив ему телесное повреждение в виде колото-резаной раны грудной клетки слева, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Его задержали и доставили в полицию, где выяснили, что в декабре 2015 года мужчина был осужден на четыре года с ограничением свободы на год. В ноябре 2019 года его освободили из тюрьмы.

- Однако, несмотря на короткий промежуток времени после окончания отбытия наказания, Ибатулин вновь совершил аналогичное преступление, - добавили в прокуратуре.

Свою вину он признал полностью и раскаялся в содеянном, но рецидив свидетельствует о том, что на путь исправления он все-таки не встал. Поэтому суд назначил ему пять лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и 3 месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU