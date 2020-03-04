2020-03-04T08:01:14+03:00
Общество

Школьники Екатеринбурга слепили снеговиков, агитирующих за ПДД

Такой необычный конкурс прошел в Октябрьском районе
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба Октябрьского районаФото: пресс-служба Октябрьского района
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Ученики детских садов и школ Октябрьского района Екатеринбурга приняли участие в необычной акции и вместе с сотрудниками Госавтоинспекции слепили больших снеговиков, агитирующих за соблюдение ПДД.

Этот снеговик, кажется, очень не рад нарушителям. Фото: пресс-служба Октябрьского района

Этот снеговик, кажется, очень не рад нарушителям. Фото: пресс-служба Октябрьского района

- С наступлением весеннего периода тема особенно актуальна, ведь многие ребята больше времени проводят на улице, там самым при проведении своего досуга забывают о важности ПДД, - объяснили в пресс-службе администрации Октябрьского района. – Повторение основных правил безопасного поведения на дороге намного эффективнее усваивается через игры и конкурсы.

А в Госавтоинспекции еще раз напомнили, что изучение ПДД должно проходить не только в школе, но и дома.

Фото: пресс-служба Октябрьского района

Фото: пресс-служба Октябрьского района

ИСТОЧНИК KP.RU

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