Уралец решил обмануть ГИБДД, получив права по липовой справке от нарколога

4 Март 2020 2020-03-04T07:40:58+03:00

Но его быстро раскрыли и отправили к приставам

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Житель Кировграда, что в Свердловской области, решил обмануть Госавтоинспекцию и получить права по поддельной справке о состоянии здоровья из наркологического диспансера. Но об этом быстро узнали и отправили хитреца в суд.

- Судом было принято решение обязать мужчину вернуть в отдел ГИБДД водительское удостоверение категории «В» и прекратить действие специального права на управление транспортным средством, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Мужчину также вызвали на прием к приставам, где ему доступно объяснили, что нужно сделать, и какие последствия его ждут, если он откажется выполнять решение суда. Но лишних мер не потребовалось – уралец добровольно пошел в ГИБДД и вернул права.

ИСТОЧНИК KP.RU