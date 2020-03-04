В Екатеринбурге завершились поиски 15-летнего Максима Соколова

4 Март 2020 2020-03-04T07:30:03+03:00

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Полиция и волонтеры прекратили поиски 15-летнего Соколова Максима. Подросток пропал еще 27 февраля по непонятным причинам. Сегодня утром его нашли, к счастью, живым. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

- Его обнаружили сотрудники полиции в метро на станции «Метро 1905 года» сегодня в 6:00. Парня доставили в подразделение по делам несовершеннолетних, где инспекторы в настоящее время опрашивают подростка и устанавливают обстоятельства ухода, - отметили там.

Вчера мы также рассказывали, что вчера нашли живой 16-летнюю Стрелину Светлану, которая после ссоры с родителями убежала из дома и уехала с незнакомцем. Девушка сама вышла на связь с родителями, но возвращаться домой отказалась.

ИСТОЧНИК KP.RU