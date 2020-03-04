Власти Екатеринбурга за 2,5 миллиона рублей почистят городской пруд

4 Март 2020 2020-03-04T07:16:08+03:00

Работать нужно будет всю весну, все лето и половину осени

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Администрация Екатеринбурга ищет того, кто почистить акваторий и обмелевшие участки Исети в районе городского пруда. На работы выделено 2,5 миллиона рублей, документация уже выложена на портале госзакупок.

Подрядчику нужно будет убирать весь мусор, который мог оказаться на ветках и кустарниках близ Исети, а также на опорах мостов и на дне обмелевших участков реки. Сами ветки и крупногабаритные отходы тоже нужно будет убирать. Такая работа продлиться до 30 ноября этого года.

Уборку городского пруда традиционно разбили на 12 участков:

Фото: проектная документация

ИСТОЧНИК KP.RU