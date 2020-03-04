2020-03-04T07:16:08+03:00
Общество

Власти Екатеринбурга за 2,5 миллиона рублей почистят городской пруд

Работать нужно будет всю весну, все лето и половину осени
Мария Трапезникова
Поделиться:
Власти Екатеринбурга за 2,5 миллиона рублей почистят городской прудВласти Екатеринбурга за 2,5 миллиона рублей почистят городской прудФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Администрация Екатеринбурга ищет того, кто почистить акваторий и обмелевшие участки Исети в районе городского пруда. На работы выделено 2,5 миллиона рублей, документация уже выложена на портале госзакупок.

Подрядчику нужно будет убирать весь мусор, который мог оказаться на ветках и кустарниках близ Исети, а также на опорах мостов и на дне обмелевших участков реки. Сами ветки и крупногабаритные отходы тоже нужно будет убирать. Такая работа продлиться до 30 ноября этого года.

Уборку городского пруда традиционно разбили на 12 участков:

Фото: проектная документация

Фото: проектная документация

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию потребительских кредитов
Уралец из-за долгов за свет остался без стиральной машины
Уральские таможенники перехватили контрабандную поставку леса на два миллиона
Плохо воспринял критику: уралец напал с ножом на прохожего после того, как тот сделал ему замечание
Школьники Екатеринбурга слепили снеговиков, агитирующих за ПДД
Уралец решил обмануть ГИБДД, получив права по липовой справке от нарколога
В Екатеринбурге завершились поиски 15-летнего Максима Соколова
Власти Екатеринбурга за 2,5 миллиона рублей почистят городской пруд
В Екатеринбурге открыли отремонтированное за 14 миллионов отделение перинатального центра
«Был и прокуратурой, и библиотекой»: волонтеры отреставрируют старинный особняк под Екатеринбургом
Ловить «зайцев» станет еще проще: екатеринбуржцев заставят платить за парковку
Уральские волонтеры устроили для женщин-ветеранов бьюти-вечеринку
В Екатеринбурге пять дней ищут 15-летнего школьника
В Екатеринбурге обустроят сквер за 7,5 миллионов рублей
Причину падения крана на провода в Екатеринбурге установит специальная комиссия