Власти Екатеринбурга за 2,5 миллиона рублей почистят городской пруд
Администрация Екатеринбурга ищет того, кто почистить акваторий и обмелевшие участки Исети в районе городского пруда. На работы выделено 2,5 миллиона рублей, документация уже выложена на портале госзакупок.
Подрядчику нужно будет убирать весь мусор, который мог оказаться на ветках и кустарниках близ Исети, а также на опорах мостов и на дне обмелевших участков реки. Сами ветки и крупногабаритные отходы тоже нужно будет убирать. Такая работа продлиться до 30 ноября этого года.
Уборку городского пруда традиционно разбили на 12 участков:
Фото: проектная документация
ИСТОЧНИК KP.RU