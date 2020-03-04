2020-03-04T06:55:54+03:00
Общество

В Екатеринбурге открыли отремонтированное за 14 миллионов отделение перинатального центра

В нем появилось очень много удобных «фишек» - как для пациентов, так и для сотрудников
Мария Трапезникова
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Фото: администрация ЕкатеринбургаФото: администрация Екатеринбурга
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Накануне в Екатеринбурге открыли после долгого ремонта отделение перинатального центра, расположенного на улице Антона Валека, 12. В нем есть не только женская консультация, но и отделение бесплодного брака. Здесь возможно оказание медпомощи не только будущим матерям, но и будущем отцам – совместно и бесплатно.

- В поликлинике полностью заменены сети теплоснабжения, электроснабжения, частично – водопровод и канализация, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – Косметический ремонт провели с применением экологичных материалов.

Фото: администрация Екатеринбурга

Фото: администрация Екатеринбурга

Помимо этого, в отделении полностью отремонтированы кабинеты и коридоры, оборудована современная гардеробная и созданы комфортные зоны ожидания. Ремонт в здании проходил почти семь месяцев почти в круглосуточном режиме. Потратили на это порядка шести миллионов рублей из городской казны и еще восемь – из казны самого центра.

- В отделении появилась регистратура «открытого типа» без стекол, а записаться на повторный прием можно сразу на приеме у врача – это значительно облегчает жизнь пациентам, - добавили в мэрии.

Фото: администрация Екатеринбурга

Фото: администрация Екатеринбурга

Все это сделано для удобства пациентов и рациональной организации труда специалистов. В поликлинике даже появился штатный психолог, который проводит тренинги на стрессоустойчивость с работниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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