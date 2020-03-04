2020-03-04T06:31:11+03:00
Общество

«Был и прокуратурой, и библиотекой»: волонтеры отреставрируют старинный особняк под Екатеринбургом

Здание было построено еще в конце XIX века в Сысерти
Мария Трапезникова
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Фото: Том Сойер ФестФото: Том Сойер Фест
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Волонтеры фестиваля «Том Сойер Фест» решили отреставрировать старинный особняк под Екатеринбургом, в Сысерти, который расположен на улице Красноармейская, 32. Движение энтузиастов известно по всей стране, они восстанавливают запущенные памятники архитектуры, даря им вторую жизнь.

- Дом был построен в конце XIX века регентом храма Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. При советской власти здание являлось прокуратурой, а после - семейной библиотека (до 2016 года). Ныне здание относится к Центру внешкольной работы Сысертского городского округа, - рассказали в пресс-службе фестиваля.

Фото: Том Сойер Фест

Фото: Том Сойер Фест

Напомним, одной из последний работ «Том Сойер Феста» стал особняк псаломщика Топоркова на улице Чернышевского. Над ним волонтеры трудились почти полгода, так как здание пришлось восстанавливать практически с нуля. А чуть позже, после завершения ремонта, дом решили продать – собственник увеличил цену сразу в несколько раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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