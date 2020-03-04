2020-03-04T06:11:06+03:00
Общество

Ловить «зайцев» станет еще проще: екатеринбуржцев заставят платить за парковку

Изменения в КоАП, подписанные Президентом РФ, вступят в силу уже 12 марта
Мария Трапезникова
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Изменения в КоАП, подписанные Президентом РФ, вступят в силу уже 12 мартаИзменения в КоАП, подписанные Президентом РФ, вступят в силу уже 12 мартаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кодексе об административных нарушениях важные изменения. В статье 26.10 об истребовании сведений при новой редакции появились несколько частей, разрешающих органам местного самоуправления запрашивать информацию о собственнике ТС, который нарушил правила, не относящиеся к ПДД. В основном, это парковка в неположенном месте (например, на газонах) или неоплата парковки. Документ уже подписал президент РФ Владимир Путин.

Новые изменения позволят мэрии и ГИБДД быстрее реагировать на нарушителей. Сейчас в центре Екатеринбурга довольно много зон с платной парковкой, однако большинство автовладельцев не торопятся ее оплачивать. Для того, чтобы наказать «зайцев» администрации приходится обращаться в ГИБДД и запрашивать данные о них. Но там могут предоставить документы только после возбуждения административного дела. Так что новые правила значительно облегчат цепочку действий.

Поправки вступят в силу уже с 12 марта. И тогда в этом случае «зайцам», которых поймали с декабря 2019 года, за парковку на газонах грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей. А водителей, которые решили не оплачивать парковку в центре города и которых поймали с января 2020 года, оштрафуют на тысячу рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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