3 Март 2020 2020-03-03T21:28:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Уральские волонтеры устроили для женщин-ветеранов бьюти-вечеринку. Акцию «Салон красоты для бабушки» провели в честь приближающегося праздника – 8 марта. Профессиональные парикмахеры и косметологи сделали ветеранам модные стрижки, красивый маникюр и стильный мейк-ап.

По словам организаторов, эта акция своеобразная форма сказать женщинам-ветеранам «спасибо» за то, что сейчас в нашем мире нет войны. Своими впечатлениями от встречи поделилась одна из участниц - Удалова Валентина Евгеньевна - коренная жительница военного Ленинграда, которая пережила блокаду.

Фото: департамент информационной политики

- Я каждый год принимаю участие в этой акции. Для нас это словно день встречи. Хочется чувствовать, что мы еще интересны, - рассказала Валентина Удалова. - Мастера приходят молодые, а общение с молодежью очень приятно. Мы прекрасно понимаем, что они делают это от чистого сердца. Мы благодарны организаторам, которые уделяют такое внимание нашему поколению, - .

Валентине Евгеньевне было пять лет, когда началась война. Когда появилась возможность, семья приехала в Свердловск и осталась здесь навсегда. Сейчас уже больше 24 лет Валентина Евгеньевна возглавляет Союз жителей блокадного Ленинграда в Кировском районе Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU