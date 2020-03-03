2020-03-03T21:28:58+03:00
Общество

Уральские волонтеры устроили для женщин-ветеранов бьюти-вечеринку

Акцию провели в честь приближающегося праздника – 8 марта
Алина СУРИНА
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Фото: департамент информационной политикиФото: департамент информационной политики
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Уральские волонтеры устроили для женщин-ветеранов бьюти-вечеринку. Акцию «Салон красоты для бабушки» провели в честь приближающегося праздника – 8 марта. Профессиональные парикмахеры и косметологи сделали ветеранам модные стрижки, красивый маникюр и стильный мейк-ап.

По словам организаторов, эта акция своеобразная форма сказать женщинам-ветеранам «спасибо» за то, что сейчас в нашем мире нет войны. Своими впечатлениями от встречи поделилась одна из участниц - Удалова Валентина Евгеньевна - коренная жительница военного Ленинграда, которая пережила блокаду.

Фото: департамент информационной политики

Фото: департамент информационной политики

- Я каждый год принимаю участие в этой акции. Для нас это словно день встречи. Хочется чувствовать, что мы еще интересны, - рассказала Валентина Удалова. - Мастера приходят молодые, а общение с молодежью очень приятно. Мы прекрасно понимаем, что они делают это от чистого сердца. Мы благодарны организаторам, которые уделяют такое внимание нашему поколению, - .

Валентине Евгеньевне было пять лет, когда началась война. Когда появилась возможность, семья приехала в Свердловск и осталась здесь навсегда. Сейчас уже больше 24 лет Валентина Евгеньевна возглавляет Союз жителей блокадного Ленинграда в Кировском районе Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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