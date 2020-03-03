Уральские волонтеры устроили для женщин-ветеранов бьюти-вечеринку
Уральские волонтеры устроили для женщин-ветеранов бьюти-вечеринку. Акцию «Салон красоты для бабушки» провели в честь приближающегося праздника – 8 марта. Профессиональные парикмахеры и косметологи сделали ветеранам модные стрижки, красивый маникюр и стильный мейк-ап.
По словам организаторов, эта акция своеобразная форма сказать женщинам-ветеранам «спасибо» за то, что сейчас в нашем мире нет войны. Своими впечатлениями от встречи поделилась одна из участниц - Удалова Валентина Евгеньевна - коренная жительница военного Ленинграда, которая пережила блокаду.
Фото: департамент информационной политики
- Я каждый год принимаю участие в этой акции. Для нас это словно день встречи. Хочется чувствовать, что мы еще интересны, - рассказала Валентина Удалова. - Мастера приходят молодые, а общение с молодежью очень приятно. Мы прекрасно понимаем, что они делают это от чистого сердца. Мы благодарны организаторам, которые уделяют такое внимание нашему поколению, - .
Валентине Евгеньевне было пять лет, когда началась война. Когда появилась возможность, семья приехала в Свердловск и осталась здесь навсегда. Сейчас уже больше 24 лет Валентина Евгеньевна возглавляет Союз жителей блокадного Ленинграда в Кировском районе Екатеринбурга.
ИСТОЧНИК KP.RU