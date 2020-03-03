3 Март 2020 2020-03-03T19:24:18+03:00

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В Екатеринбурге пять дней ищут 15-летнего школьника. Соколов Максим Игоревич пропал 27 февраля. Поисками подростка занимается поисковой отряд «Лиза Алерт» и полиция. В день пропажи Максим был одет в тёмно-синюю куртку с ярко-оранжевыми вставками и капюшоном, чёрные спортивные штаны с белыми вставками, и такого же цвета кроссовки с белой подошвой.

Приметы:

Рост: 183 см.

Телосложение: xудощавое

Цвет глаз: голубые

Волосы: светло-русые

Если вам что-то известно о местонахождении Максима, позвоните инфоргу поискового отряда «Лиза Алерт» Ларисе 8-904-547-27-43 или в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU