2020-03-03T19:24:18+03:00
Общество

В Екатеринбурге пять дней ищут 15-летнего школьника

Соколов Максим пропал 27 февраля
Алина СУРИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Екатеринбурге пять дней ищут 15-летнего школьника. Соколов Максим Игоревич пропал 27 февраля. Поисками подростка занимается поисковой отряд «Лиза Алерт» и полиция. В день пропажи Максим был одет в тёмно-синюю куртку с ярко-оранжевыми вставками и капюшоном, чёрные спортивные штаны с белыми вставками, и такого же цвета кроссовки с белой подошвой.

Приметы:

Рост: 183 см.

Телосложение: xудощавое

Цвет глаз: голубые

Волосы: светло-русые

Если вам что-то известно о местонахождении Максима, позвоните инфоргу поискового отряда «Лиза Алерт» Ларисе 8-904-547-27-43 или в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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