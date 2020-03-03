В Екатеринбурге обустроят сквер за 7,5 миллионов рублей
В Екатеринбурге летом 2020 года появится новый сквер, на который из городского бюджета выделят 7 556 442 рублей. Зеленую зону отдыха обустроят рядом с домом №11 по улице Пехотинцев.
Мэрия обяжет подрядчика провести все работы в срок с 18 мая по 18 июля, после объект должен быть сдан. Сейчас идет сбор заявок на участие в электронных торгах. Соответствующая информация размещения на портале госуслуг.
В сквере оборудуют пешеходные дорожки, выстланные тротуарной плиткой «Соты», «Шестигранник» и «Готика», укрепленные каменными бордюрами, газоны, а также площадки для отдыха с резиновым покрытием. Здесь установят малые архитектурные формы, скамьи и посадят декоративные кустарники.
Подрядчика выберут 10 марта.
Месторасположение сквера. Фото: Яндекс.Карты
ИСТОЧНИК KP.RU