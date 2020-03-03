2020-03-03T19:29:57+03:00
Общество

Причину падения крана на провода в Екатеринбурге установит специальная комиссия

Из-за происшествия проезжую часть перекрывали на несколько часов
Алина СУРИНА
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Последствия падения стрелы крана устраняли несколько часовПоследствия падения стрелы крана устраняли несколько часовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Причину падения крана на провода в Екатеринбурге установит специальная комиссия. В нее войдут представители подрядчика ООО «МСС-Инвест», осуществляющего строительные работы на площадке паркинга Жилого комплекса iTower и нанятые собственники крана. Дополнительно в составе комиссии будут работать представители завода-изготовителя крана.

- Для нас это была нештатная ситуация, мы постарались максимально сократить ущерб и последствия для города, - рассказал генеральный директор ООО «МСС-Инвест» Ян Бровин. - От себя лично и от наших строителей я приношу извинения жителям Екатеринбурга за все причиненные неудобства, эмоциональный дискомфорт и то, что им пришлось испытывать трудности с транспортом под конец рабочего дня.

По словам компании-застройщика, кран проходил регулярные плановые процедуры технического контроля, был признан исправным. Техника спокойно и исправно работала в течение трех месяцев. Вчера стрела была направлена в сторону стройки, но по неизвестной пока причине повернула в сторону улицы Белинского. В ООО «МСС-Инвест» обещают выяснить причины произошедшего и привлечь подрядчика к ответственности.

Напомним, вчера на месте падения стрелы несколько часов работали ремонтники, спасатели и сотрудники ГИБДД. По версии застройщика, кран мог упасть из-за оборвавшегося троса. Чтобы ликвидировать последствия падения стрелы использовали два специальных автокрана. К счастью в происшествии никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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