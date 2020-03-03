2020-03-03T19:15:27+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле будут судить мужчину, который размещал в интернете липовые объявления о продаже

От действий мошенника пострадали 19 человек по всей стране
Алина СУРИНА
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Мошенник находил покупателей на популярных сайтахМошенник находил покупателей на популярных сайтахФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле будут судить мужчину, который размещал в интернете липовые объявления о продаже различных товаров. Обманывая покупателей, мужчина заработал больше 90 тысяч рублей. От действий мошенника пострадали 19 человек по всей стране. По признанию задержанного 25-летнего жителя Дзержинского района, он завел сразу несколько аккаунтов, чтобы продажи были более эффективными.

- В ходе предварительного следствия установлено, что с ноября 2017 по январь 2019 года молодой человек размещал объявления на популярных Интернет-сайтах о продаже товаров, которые изначально даже не имел в наличии и не собирался продавать. Действовал умышленно с целью получения материальной выгоды, рассчитывая на доверчивость потенциальных покупателей, - рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Лже-продавец размещал объявления о продаже светосигнальных громкоговорящих установок и экшн-камер. Позже он также выставил на продажу строительный фен, ноутбук, наручные часы и другие товары, пользующиеся спросом. По данным следствия, стоимость продаваемых товаров в среднем составляла 5000 рублей и в большинстве случаев покупатели соглашались на стопроцентную предоплату.

Как установили следователи, чтобы общаться с покупателями мужчина купил у незнакомца на железнодорожном вокзале несколько sim-карт. После того как деньги за товар поступали на карту обвиняемый вносил номер телефона покупателя в черный список и на связь больше не выходил.

Какое наказание будет грозить молодому человеку, решит суд. Жителя Нижнего Тагила будут судить по статье «мошенничество». Обвиняемый признал вину и в полном объеме возместил причиненный потерпевшим материальный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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