В Екатеринбурге нашли молодую девушку, которая уехала с незнакомцем после ссоры с родителями

3 Март 2020 2020-03-03T17:38:47+03:00

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В Екатеринбурге нашли Стрелину Светлану Евгеньевну, которая пропала больше двух недель назад. Девушка сильно поссорилась с родителями, после чего села в машину к незнакомцу и уехала в неизвестном направлении. Когда Светлана перестала выходить на связь, родственники забили тревогу и стали распространять информацию о пропавшей девушке. Сегодня Светлана сама позвонила близким.

- Она сама вышла на связь с родными, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

В полиции также подтвердили, что Светлана связалась с мамой. Она утверждает, что с ней все в порядке, но возвращаться домой и говорить свое местонахождение она не хочет.

Напомним, вчера мы писали, что полиция занимается поиском женщины пропавшей в Алапаевске еще перед Новым Годом. 55-летнюю Попову Светлану Юрьевну дома ждет дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU