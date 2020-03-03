Чернецкий объяснил, почему Москва не станет раскошеливаться к юбилею Екатеринбурга

3 Март 2020 2020-03-03T17:08:43+03:00

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Бывший мэр уральский столицы, член Совета Федерации РФ Аркадий Чернецкий считает, что Екатеринбург не получит больших вливаний из федерального бюджета к юбилею города, которое будут праздновать в 2023 году. Об этом политик заявил 3 марта на Круглом столе.

Москва, по словам Чернецкого, удачно инвестировала деньги в развитие городов Сочи и Казань, где проводились масштабные международные мероприятия. Однако сегодня правительство занимает более сдержанную позицию по вопросу выделения федеральных денег на региональные проекты. Однако какие-то суммы к юбилею Екатеринбург все-таки получит.

- Для нас принципиально важно, что поддержка все-таки будет оказана, потому что при других обстоятельствах мы бы просто ничего не получили, - рассказал Аркадий Чернецкий.

Универсиада, как считает политик, станет для уральской столицы своего рода рекламой, которая позволит в будущем проводить в Екатеринбурге большие мероприятия федерального масштаба, потому что город получит хорошую спортивную инфраструктуру.

Ранее на радио "Комсомольская правда-Екатеринбург" сенатор Аркадий Чернецкий рассказал, что уральской столице нужно вкладывать средства в создание проекта второй ветки метрополитена. Это позволит со временем добиться вливаний из федеральной казны на начало строительства подземки.

ИСТОЧНИК KP.RU