2020-03-03T16:56:06+03:00
Общество

В Екатеринбурге задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

Преступник попался на краже товара в магазине
Алина СУРИНА
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской областиФото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области
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Сотрудники Росгвардии задержали в Екатеринбурге мужчину, который находился в федеральном розыске. Преступник попался на краже товара в магазине на сумму около 770 рублей. .

- На пульт дежурного Управления вневедомственной охраны по городу Екатеринбургу поступило сообщение о срабатывании тревожной сигнализации в помещении торгового центра, расположенного на улице Металлургов. Прибыв на место происшествия, стражами порядка был установлен и задержан мужчина, тайно похитивший товар из торгового зала магазина, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.

Когда мужчину стали проверять по базам данных, выяснилось, что он ранее был осужден за кражу. Суд назначил ему наказание в виде исправительных работ, на которых задержанный не появился. Сейчас он находится в одном из отделений полиции Екатеринбурга. Какое наказание ему грозит пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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