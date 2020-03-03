«Пахнуть будет все равно»: жителей Химмаша не избавят от неприятного запаха

3 Март 2020 2020-03-03T16:33:38+03:00

Цех сушки осадка на Южной аэрационной станции, который должен был избавить от запаха канализации, в этом году не построят

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В Екатеринбурге сегодня прошло заседание комиссии думы по городскому хозяйству, на котором директор ЕМУП «Водоканал» Евгений Лузгин рассказал, что планы по сдаче цеха сушки осадка на Южной аэрационной станции на Химмаше изменились. Ранее сообщалось, что он начнет работать в 2020 году и избавит жителей микрорайона от неприятного запаха канализации. Сейчас стало известно, что цех сдадут не ранее 2022 года, при этом от запаха химмашевцев это не избавит.

- Сейчас на территории станции находится около 150-200 тысяч кубов иловых остатков, от которых идет запах. Уменьшить объемы иловых остатков поможет строительство цеха сушки. Однако он — не панацея от запаха. Пахнуть будет, но не так резко и специфически. Мы ездили в другие города, где есть подобные цеха, запах есть, - рассказал Евгений Лузгин.

Закончить строительство в ранее указанные сроки не получилось из-за нехватки средств. Сейчас «Водоканалу» необходимо получить от мэрии 300 миллионов рублей. Эти деньги не входят в сумму, которая была заложена в инвестиционную программу.

Напомним, жители Химмаша из-за постоянно беспокоящего их запаха устраивали тематическую фотосессию. Кроме самих химмашевцев в ней приняли участие актер «Уральских пельменей» Андрей Рожков, активистка Анна Балтина, общественники Эдуард Мансуров и Виктор Норкин.

ИСТОЧНИК KP.RU