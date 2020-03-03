Свердловский губернатор раздал награды

3 Март 2020 2020-03-03T16:16:28+03:00

В списке получателей: бизнесмены, ректор и промышленники

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 3 марта вручил ордена и награды известным жителям Екатеринбурга.

Орденом второй степени «За заслуги перед Отечеством» награжден владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени награжден президент «Синара-Девелопмент» Александр Пумпянский.

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров получил награду в виде Знака отличия III степени «За заслуги перед Свердловской областью», а гендиректор завода имени Калинина Николай Клейн получил награду «За заслуги перед Свердловской областью» I степени.

Кроме этого губернатор Евгений Куйвашев наградил ветерана Великой Отечественной войны Михаила Числова, которому вручен знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени. В списке награжденных – один из наставников национальной сборной России по профессиональному мастерству Александр Щербинин. Его отметили благодарностью Президента РФ. Еще одной благодарности от главы государства удостоилась уральская волейболистка Екатерина Евдокимова.

ИСТОЧНИК KP.RU