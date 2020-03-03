Как похудеть к лету и сохранить хороший вид после отпуска: советы диетолога из Екатеринбурга

3 Март 2020 2020-03-03T14:29:15+03:00

Главное - не меньше есть. а есть правильно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Как похудеть к лету? Как сбросить лишний вес к отпуску? Как найти здоровую диету? Какая диета самая полезная? Эти вопросы беспокоят многих уральцев, особенно весной, когда впереди сезон отпусков.

Диетолог и фитнес-тренер Екатерина Швецова про то, рассказала в эфире радио «Комсомольская правда – Екатеринбург» о том, как стресс влияет на организм, правильную диетологию, новомодные диеты и полезность Великого поста.

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БЫСТРАЯ ДИЕТА МНОГО ПОЛЬЗЫ НЕ ПРИНЕСЕТ

- Почему все рвутся похудеть к лету?

- Это связано с пляжным сезоном. Эстетично выглядеть хочется всем, и лишний вес этому мешает. Пляж, отпуск – это мотивация для того, чтобы выглядеть хорошо. Чем раньше вы начнете готовиться к отпуску, тем быстрее правила здорового образа жизни войдут в привычку. И вам потом просто жалко будет терять достигнутый результат.

Зарядка заставит вас задуматься, стоит ли есть вредную еду. Или же лучше приготовить себе вкусный и полезный завтрак. Ведь лишний вес это не только некрасиво, но и вредно для здоровья. Ожирение вокруг талии повышает риск сердечнососудистых заболеваний.

- Диета – это, как правило, очень долго. Есть какая-то очень быстрая и полезная диета?

- Быстрая диета – это чаще всего не про здоровье. Но есть быстрые методики. Это белковые диеты для любителей мяса. Дело не в большом количестве белка. Здесь идет разумное потребление белка. В чем загвоздка в питании: мы в каждый прием пищи допускаем большое количество углеводов. Если бы было разумное потребление белка, то у человека было бы правильное и быстрое насыщение.

- А может быть лишний вес – это проблема психологическая, а не физиологическая?

- Соглашусь, сейчас уровень стресса у многих людей зашкаливает. Причем, это не разовый стресс, который возник и погас. Речь идет о хроническом стрессе.

У нас у всех – гиподинамия. Мы много сидим, мало двигаемся. Энергии нам не хватает, мы стараемся это все восполнить едой. А если еще и недосып добавить, то еще хуже. Это приходит к перееданию.

Екатерина ШвецоваФото: Павел Кислицын

НАУКА В ПОМОЩЬ

- Есть такая волшебная таблетка, с которой я буду сидеть и худеть?

- Сейчас много лабораторной диагностики: вы можете сейчас сдать анализы и посмотреть, какая еда вам подходит, а какая нет. Придерживаясь этого списка, вы можете благополучно худеть. Плюс появились гаджеты, трекеры для отслеживания качества сна: чем лучше вы спите, тем меньше сил нужно для восстановления, тем меньше еды будет требовать в течение дня ваш организм.

Приложения на телефон: подсчет калорий, есть техники психологии, трансовые методики. Есть в США институт Амона, он использует компьютерную томографию, смотрит, каким частям мозга каких нейронов не хватает. Мы можем добавлять это через пищу, гормонов счастья будет больше. Решения проблем с помощью еды будет меньше.

Все правила здорового образа жизни направлены на то, чтобы исключить стресс. Питание, антистрессовые практики, медитации, правильное питание.

- Начался Великий пост, который многие будут соблюдать. Как это сделать правильно?

- Если у вас есть духовная потребность в этом, тогда окей. Если это делается в целях похудения, то это делать я крайне не рекомендую, потому что у нас в рационе будут преобладать углеводы. Они при переизбытке переходят в жировые отложения. Это прямой путь к антидиете.

Если хотите провести эксперимент с питанием, то лучше отказаться от того, что вам больше всего хочется. Можно еще написать на листочке, что вам поможет побороть стресс кроме еды.

ИСТОЧНИК KP.RU