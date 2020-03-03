2020-03-03T13:55:45+03:00
Происшествия

Прокуратура Екатеринбурга разберется с упавшей на бабушку глыбой льда

Будут проверены представители управляющей компании, которая не чистит крышу дома
Мария Трапезникова
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Фото: читатель "КП"Фото: читатель "КП"
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Прокуратура Екатеринбурга проверит УК «Алмаз», которая обслуживает дом на улице Подгорная, 7 в районе Сортировки. Сегодня днем с его крыши на проходящую мимо бабушку упала глыба льда. Пожилую женщину срочно госпитализировали в горбольницу №24 с различными травмами.

- В ходе надзорных мероприятий будут устанавливаться обстоятельства произошедшего, в частности, откуда произошел сход снега и льда: с кровли или козырька балкона одной из квартир, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Предварительно, снег с наледью сошел с кровли.

Во время проверки будут опрошены представители управляющей компании, сама пострадавшая бабушка, а также установлена тяжесть причиненного ей вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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