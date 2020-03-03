Прокуратура Екатеринбурга разберется с упавшей на бабушку глыбой льда
Прокуратура Екатеринбурга проверит УК «Алмаз», которая обслуживает дом на улице Подгорная, 7 в районе Сортировки. Сегодня днем с его крыши на проходящую мимо бабушку упала глыба льда. Пожилую женщину срочно госпитализировали в горбольницу №24 с различными травмами.
- В ходе надзорных мероприятий будут устанавливаться обстоятельства произошедшего, в частности, откуда произошел сход снега и льда: с кровли или козырька балкона одной из квартир, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Предварительно, снег с наледью сошел с кровли.
Во время проверки будут опрошены представители управляющей компании, сама пострадавшая бабушка, а также установлена тяжесть причиненного ей вреда.
ИСТОЧНИК KP.RU