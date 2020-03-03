2020-03-03T13:45:01+03:00
Общество

На Урале 46 тысяч младенцев проверили на наследственные заболевания

Такие исследования проводятся с 2006 года
Мария Трапезникова
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На Урале 46 тысяч младенцев проверили на наследственные заболеванияНа Урале 46 тысяч младенцев проверили на наследственные заболеванияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловском клинико-диагностическом центре проверили больше 46 тысяч младенцев на наличие наследственных заболеваний. И по итогам минувшего года было выявлено 30 детей с заболеваниями.

- Все дети, которым по результатам скрининга был установлен диагноз, получают необходимое лечение, предотвращающее тяжелую инвалидность, - рассказала главный внештатный специалист по медицинской генетике в УрФО Елена Николаева. – Ранняя диагностика редких заболеваний имеет огромное значение не только с медико-социальной, но и с экономической точки зрения. Лечение пациентов с редкими заболеваниями требует значительных финансовых вложений от государства.

С 2006 года все новорожденные дети проходят массовый скрининг на пять врожденных наследственных заболеваний: фенилкетонурия, врожденный гипотиреоз, адреногенитальный синдром, муковисцидоз, галактоземия. Все исследование проводится по капле крови, взятой из пяточки ребенка на четвертые сутки жизни в роддоме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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