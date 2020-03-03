На Урале возбудили уголовное дело из-за нелегальной рубки леса
Прокуратура Таборинского района, что в Свердловской области, совместно с лесничеством провела проверку исполнения законодательства в сфере охраны окружающей среды и лесопользования на территории Чешского участкового лесничества.
- В ходе осмотра и оценки состояния лесосеки, расположенной в выделе 22 квартале 208 Чешского участкового лесничества ГКУ Свердловской области «Таборинское лесничество», обнаружена незаконная рубка деревьев: 7 пихт, 8 берез и 2 осины, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Оказалось, что лесничеству был причинен ущерб свыше 515 тысяч рублей. А следователи завели уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере».
ИСТОЧНИК KP.RU