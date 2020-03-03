Красой ЕВРАЗа на Урале стала специалист регионального центра корпоративных отношений Лариса Толмачева

3 Март 2020 2020-03-03T12:50:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Главный специалист регионального центра корпоративных отношений «Урал» Лариса Толмачева стала победителем корпоративного конкурса «Краса ЕВРАЗа - 2020». Она стала лучшей среди десяти финалисток уральских предприятий компании. Ведущий специалист дирекции по управлению проектами ЕВРАЗ НТМК Наталья Напольских получила титул «Мисс Интернет».

Финалисты конкурса Краса ЕВРАЗа 2020

Для финала участницы сняли видеоролики, где рассказали о своих личных победах и подготовили творческие номера. Оценивались также импровизационный конкурс и танцевальный батл. Зрители душевно принимали творческие выступления всех участниц. Конкурсантки танцевали, пели, показывали театрализованные и акробатические представления.

Творческое выступление Натальи Напольских

Победительница конкурса Лариса Толмачева выступила с номером в формате стендапа, где в шуточной форме рассказала о своей жизни. В видеоролике о своей личной победе она показала, что за последние несколько лет занялась спортом и кардинально изменилась. Она отвечает за корпоративные и благотворительные проекты компании на Урале и в Туле. В ее зоне ответственности проект «Дай пять!», «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!», проекты помощи детям с ограниченными возможностями «ЕВРАЗ – детям»: иппотерапия, арт-терпия и др.

Творческое выступление Екатерины Кондратович, ЕВРАЗ КГОК

При подготовке к конкурсу девушки помогли организовать мастер-классы для участников проекта «ЕВРАЗ – детям», приняли участие в фотопроекте «Нам мода строить и жить помогает». Девушки представили образы разных поколений, начиная с 30-х годов прошлого века и заканчивая настоящим временем. Фотографии участниц разместили на корпоративном портале и сайте www.evraz-people.ru. По итогам голосования была выбрана победительница номинации «Мисс Интернет» - за Наталью Напольских проголосовали более 1100 человек.

Все финалистки конкурса стали победительницами в разных номинациях, получили дипломы, памятные ленты и подарки от ЕВРАЗа и партнеров проекта. Лариса Толмачева и Наталья Напольских награждены поездкой в Москву. Краса ЕВРАЗа получила денежный приз и путевку в санаторий-профилакторий «Леневка».