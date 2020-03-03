2020-03-03T12:32:53+03:00
Общество

Куйвашев подарил уральской доярке Lada Granta

Губернатор встретился с лучшими работниками, специалистами и руководителям предприятий молочного животноводства
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: департамент информполитики Свердловской областиФото: департамент информполитики Свердловской области
Изменить размер текста:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с лучшими работниками, специалистами и руководителями предприятий молочного животноводства. Такая традиция существует в регионе вот уже 30 лет и проходит в канун 8 марта, поскольку большинство животноводов – женщины. Одной из доярок губернатор даже подарил новенький автомобиль.

- Сегодня поздравлял уральских трактористов-машинистов, доярок и зоотехников, активно развивающих эту отрасль. Лучшему оператору машинного доения по традиции вручил автомобиль. Ключи от новой Lada Granta в этом году получила Валентина Антропова, - поделился новостями на своей странице в Instagram губернатор.

В целом, Свердловская область входит в десятку регионов России по производству молока – и по качественным, и по количественным показателям. В минувшем году в хозяйствах области было произведено 760 тысяч тонн молока – почти на 23 тысячи тонн больше, чем в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ увеличил объем рефинансирования ипотеки в три раза
В Верхней Пышме загорелась кабина крана с рабочим внутри
Врачи и власть хотят снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на Урале на четверть
Сонеты Шекспира в сопровождении саксофонов будут звучать на вокзале Екатеринбург в преддверии 8 марта
Екатеринбург вошел в десятку городов-изменщиков
Банк УРАЛСИБ вступил в Единый реестр инвестиционных советников ЦБ
В Екатеринбурге ищут женщину с веснушками на лице и рыжими волосами
Глава Екатеринбурга отчитал «Гортранс» из-за непутевых водителей автобусов и трамваев
УБРиР: процентную ставку по кредиту теперь определяет клиент
«Биглион» запустил праздничный календарь в честь 10-и летия
На дорогах Екатеринбурга в праздники будут ловить водителей-нарушителей
Открыта продажа жд-билетов для школьников со скидкой 50 % на летний сезон
Чтобы избежать километровых пробок: в праздники на проблемном участке свердловской трассы откроют лишнюю полосу
На Урале ужесточили приговор женщине, которая в пьяном виде дважды переехала школьниц
Проверяли на «детекторе лжи»: на Урале женщину-рецидивистку отправили в тюрьму на 11 лет за убийство знакомого