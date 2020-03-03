Куйвашев подарил уральской доярке Lada Granta

3 Март 2020 2020-03-03T12:32:53+03:00

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с лучшими работниками, специалистами и руководителями предприятий молочного животноводства. Такая традиция существует в регионе вот уже 30 лет и проходит в канун 8 марта, поскольку большинство животноводов – женщины. Одной из доярок губернатор даже подарил новенький автомобиль.

- Сегодня поздравлял уральских трактористов-машинистов, доярок и зоотехников, активно развивающих эту отрасль. Лучшему оператору машинного доения по традиции вручил автомобиль. Ключи от новой Lada Granta в этом году получила Валентина Антропова, - поделился новостями на своей странице в Instagram губернатор.

В целом, Свердловская область входит в десятку регионов России по производству молока – и по качественным, и по количественным показателям. В минувшем году в хозяйствах области было произведено 760 тысяч тонн молока – почти на 23 тысячи тонн больше, чем в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU