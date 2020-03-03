Медики Екатеринбурга рассказали, как защититься от гриппа и ОРВИ
Согласно статистике, за прошедшую неделю в больницы за помощью обратились 15 тысяч екатеринбуржцев. При этом наблюдается снижение уровня заболеваемости сразу во всех возрастных группах. Медики и эпидемиологи Екатеринбурга рассказали несколько простых правил, как защитить себя от гриппа и ОРВИ.
Во-первых, в случае ухудшения самочувствия, жителям города необходимо обратиться за медпомощью, вызвать на дом врача и соблюдать все его рекомендации. Во-вторых, распространение заболевания, как правило, происходит в организованных коллективах на предприятиях и в учебных заведениях. Поэтому для того, чтобы защитить себя, следует выполнять ряд рекомендаций:
- не переохлаждаться;
- принимать поливитамины (особенно с высоким содержанием витамина С);
- следовать принципам рационального питания, уделяя особое внимание фруктам, овощам, натуральным сокам, отварам из трав, ягод;
- ежедневно проводить влажную уборку на работе и дома;
- если в семье кто-то заболел, необходимо изолировать его в отдельную комнату и носить марлевую повязку;
- проветривать комнату, в которой находится больной 3-4 раза в день;
- не водить детей в школу, садик, если у них есть признаки заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU