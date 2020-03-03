3 Март 2020 2020-03-03T12:22:57+03:00

Медики Екатеринбурга рассказали, как защититься от гриппа и ОРВИ Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Согласно статистике, за прошедшую неделю в больницы за помощью обратились 15 тысяч екатеринбуржцев. При этом наблюдается снижение уровня заболеваемости сразу во всех возрастных группах. Медики и эпидемиологи Екатеринбурга рассказали несколько простых правил, как защитить себя от гриппа и ОРВИ.

Во-первых, в случае ухудшения самочувствия, жителям города необходимо обратиться за медпомощью, вызвать на дом врача и соблюдать все его рекомендации. Во-вторых, распространение заболевания, как правило, происходит в организованных коллективах на предприятиях и в учебных заведениях. Поэтому для того, чтобы защитить себя, следует выполнять ряд рекомендаций:

- не переохлаждаться;

- принимать поливитамины (особенно с высоким содержанием витамина С);

- следовать принципам рационального питания, уделяя особое внимание фруктам, овощам, натуральным сокам, отварам из трав, ягод;

- ежедневно проводить влажную уборку на работе и дома;

- если в семье кто-то заболел, необходимо изолировать его в отдельную комнату и носить марлевую повязку;

- проветривать комнату, в которой находится больной 3-4 раза в день;

- не водить детей в школу, садик, если у них есть признаки заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU