2020-03-03T12:24:42+03:00
Происшествия

Торопилась домой с «полторашками» пива: в Екатеринбурге нашли женщину, по вине которой погибла 82-летняя бабушка

Женщина спихнула старушку с лестницы, от травм пенсионерка скончалась в больнице
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: СУ СКР по Свердловской областиФото: СУ СКР по Свердловской области
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В Екатеринбурге спустя полгода раскрыли преступление в Железнодорожном районе. 20 августа прошлого года 30-летняя женщина спихнула с крыльца магазина «Монетка» на улице Билимбаевской пожилую бабушку. В результате падения 82-летняя пенсионерка скончалась.

Позже выяснилось, что женщину спихнули умышленно.

- В ходе конфликта обвиняемая с силой толкнула обеими руками свою оппонентку с крыльца, в результате чего пожилая женщина упала на асфальт и получила тяжёлую черепно-мозговую травму. С места происшествия обвиняемая скрылась, а пострадавшая была доставлена в больницу, где через некоторое время скончалась от полученной травмы, - рассказал «КП» старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Фото: СУ СКР по Свердловской области

После публикации записи с камер видеонаблюдения в СМИ женщину опознали. На допросе она раскаялась и созналась в преступлении. Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

- В торговой точке, у которой произошло вышеуказанное криминальное событие, агрессивная дама приобрела несколько «полторашек» пива. Любительница пенного напитка, вероятно, так торопилась насладиться церемонией его употребления, что, толкнув бабушку, спешно ретировалась с места происшествия. Что заслуживает её поступок, мы все вскоре узнаем после приговора суда по этому делу, - отметил пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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