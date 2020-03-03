Вице-мэр Екатеринбурга сдала анализы на коронавирус после поездки в Италию

3 Март 2020 2020-03-03T11:39:22+03:00

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Екатерина Куземка, вице-мэр Екатеринбурга, сдала анализы на коронавирус. На днях чиновница вернулась из Италии, куда ездила для решения вопросов по Иннопрому-2020. Об этом она сегодня заявила журналистам. По ее словам, результаты не подтвердили наличие вируса.

- По приезду мы действительно сдали необходимые анализы. Все хорошо. Я очень горжусь, что у нас в Екатеринбурге не раздуваются панические настроения, которые охватывают Европейские и Южно-Азиатские страны. Паника – это страшно и губительно для любого города, - заверила Екатерина Куземка.

Вице-мэр также отметила, что сдавала она бесплатный анализ в ГКБ № 40. Сделать это может любой желающий, который недавно прилетел из КНР, Италии, Южной Кореи и Ирана. Кровь сдают в областном отделении Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU