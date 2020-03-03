«Для нас это дело чести»: ветеранов Екатеринбурга не будут лишать подарков на 9 мая из-за коронавируса

3 Март 2020 2020-03-03T11:31:55+03:00

Подарки планировали закупить в Китае, однако в связи с эпидемией границы с ним временно закрыли Фото: Алексей БУЛАТОВ

Их планировали закупить в Китае, однако в связи с эпидемией границы с ним временно закрыли

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Ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла не будут лишать подарков на 9 мая из-за коронавируса. Изначально так хотели поступить из-за того, что все подарки закупались в Китае, но у него закрыли границы.

- В первом этапе вручим приветственные адреса, во втором – подарки. Это уже ближе к празднику. Фонд подарков у нас разноплановый. Да, есть некоторые проблемы с поиском, мы сейчас ищем аналоги тех, которые закупали в Китае, - рассказала во время беседы с журналистами вице-мэр Екатеринбурга по связям с общественностью Екатерина Куземка.

Она также отметила, что переживать не стоит, все ветераны и труженики тыла получат подарки, потому что для чиновников это «дело чести».

ИСТОЧНИК KP.RU