«Для нас это дело чести»: ветеранов Екатеринбурга не будут лишать подарков на 9 мая из-за коронавируса
Ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла не будут лишать подарков на 9 мая из-за коронавируса. Изначально так хотели поступить из-за того, что все подарки закупались в Китае, но у него закрыли границы.
- В первом этапе вручим приветственные адреса, во втором – подарки. Это уже ближе к празднику. Фонд подарков у нас разноплановый. Да, есть некоторые проблемы с поиском, мы сейчас ищем аналоги тех, которые закупали в Китае, - рассказала во время беседы с журналистами вице-мэр Екатеринбурга по связям с общественностью Екатерина Куземка.
Она также отметила, что переживать не стоит, все ветераны и труженики тыла получат подарки, потому что для чиновников это «дело чести».
ИСТОЧНИК KP.RU