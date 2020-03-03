Перевозки пассажиров на СвЖД в феврале выросли на 6,5%

3 Март 2020 2020-03-03T11:03:13+03:00

В феврале 2020 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги отправлено 2,1 миллиона пассажиров, что на 6,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года

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Из них в пригородном сообщении отправлено 1,5 млн пассажиров (+6,9%), в дальнем следовании – 0,6 млн (+5,6%). Пассажирооборот в феврале 2020 года составил 592,8 млн пасс-км, что на 3,7% больше февраля 2019 года.

За два месяца (январь-февраль) 2020 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 4,3 млн пассажиров, что на 5,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Из них в пригородном сообщении отправлено 3 млн пассажиров (+5,9%), в дальнем следовании – 1,3 млн (+5,3%). Пассажирооборот на СвЖД с начала 2020 года вырос на 3,6% и составил 1,4 млрд пасс-км.

В целом на инфраструктуре ОАО «РЖД» в феврале 2020 года, по оперативным данным, перевезено 88,8 млн пассажиров, что на 7,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 81,7 млн пассажиров (+8%), в дальнем следовании – 7,1 млн (+6,6%). Пассажирооборот в феврале 2020 года составил 7,5 млрд пасс-км, что на 5,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Всего за январь-февраль 2020 года перевезено 178,2 млн пассажиров (+7,2% к январю-февралю 2019 года). Из них в пригородном сообщении отправлено 162,1 млн пассажиров (+7,4%), в дальнем следовании – 16,1 млн (+6%). Пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» с начала 2020 года вырос на 5,5% к уровню прошлого года и составил 17,1 млрд пасс-км.