3 Март 2020 2020-03-03T10:43:33+03:00

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В Екатеринбурге ищут хозяев для «заниженной» хаски. По словам волонтеров приюта, собака активная и ласкова. Кроме того Олли уже стерилизована.

Посмотрите, какая милая собака! Фото: приют хаски Екатеринбурга

- Ищем для Олли самый лучший дом! Если вы хотите взять у нас собаку - заполните пожалуйста анкету потенциального хозяина у нас «ВКонтакте» или по ссылке в шапке профиля. Друзья, у нас катастрофическое перенаселение в приюте, будем очень благодарны вам за репосты, - сообщают волонтеры.

Отмечается, что собаке 2-2,5 года. Напомним, что в прошлом году волонтеры приюта спасли маленького трехлапика хаски. А затем Сильверу нашли семью в Екатеринбурге.

ИСТОЧНИК KP.RU